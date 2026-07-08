Укр

Меньше слов, больше дела: три привычки, которые помогут избавиться от прокрастинации

Автор
Юлия Закирова
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Эти простые правила помогут быть более продуктивным
Эти простые правила помогут быть более продуктивным. Фото Телеграф

Превратить планы в результаты помогут не мотивация или талант, а несколько ежедневных привычек

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Многие любят строить планы, мечтать о новых проектах или давать себе обещания начать "с понедельника". Однако далеко не все доводят задуманное до конца.

Психологи считают, что разница между теми, кто только говорит о своих намерениях, и теми, кто действительно добивается результатов, часто заключается в трех простых привычках. Об этом пишет Los Andes.

Начинайте день с главной задачи

Одной из важнейших привычек является определение главного приоритета еще в начале дня. Вместо того, чтобы сразу браться за сто дел и реагировать на чужие просьбы, продуктивные люди сначала решают, какая задача сегодня приблизит их к поставленной цели.

При этом речь идет не о длинном списке дел. Достаточно выбрать одну задачу, которая действительно имеет значение. Такой подход помогает легче избегать отвлечений и лучше понимать, на что следует тратить свое время.

Не отвлекайтесь на мелочи

Планируйте важные дела на конкретное время

Еще одна привычка — не просто записывать задание, а сразу определять, когда его выполнить. К примеру, вместо пункта "потренироваться" или "поработать над проектом" в списке дел человек ставит эти занятия в календарь на определенный час.

Так мозг воспринимает дело не как отвлеченное намерение, а как реальное обязательство. Поэтому вероятность отложить ее значительно уменьшается.

Не накапливайте мелкие дела

Короткие задачи часто кажутся незначительными, поэтому их откладывают "на потом". Однако именно они постепенно скапливаются и создают ощущение перегруженности.

Люди, эффективно управляющие своим временем, пытаются выполнять такие дела сразу, если они занимают всего несколько минут. По мнению психологов, такая привычка не только уменьшает прокрастинацию, но и освобождает больше времени и внутренних ресурсов для более сложных задач.

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Теги:
#Психология #Привычки #Прокрастинация