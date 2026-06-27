Родившиеся в 1950–70-х годах разрушают главный стереотип: психолог назвал их скрытую силу

Пожилые люди имеют значительный потенциал

Распространенные стереотипы о современных пенсионерах не соответствуют действительности и все чаще опровергаются реальной жизнью. Пожилые люди демонстрируют высокую гибкость, обучаемость и готовность воспринимать вызовы настоящего.

Об этом рассказал психолог, психотерапевт, член EATA (Европейская ассоциация транзакционного анализа) Сергей Твардиевич в разговоре с "Телеграфом".

Главная ошибка общества в отношении пожилых людей

По его словам, наиболее распространенным предубеждением в обществе является мнение, что современные пенсионеры не способны полноценно адаптироваться к динамическому темпу жизни. Однако с точки зрения психологии этот стереотип абсолютно ошибочен.

"Самый распространенный стереотип, что современные пенсионеры не могут адаптироваться к современной жизни. Они могут адаптироваться, они могут развиваться, они могут интегрироваться в современные технологии и так далее. Это возможно при благоприятной среде в жизни", — отметил специалист.

Главная ошибка общества в отношении пожилых людей

Эксперт отмечает, что пожилые люди имеют значительный потенциал для развития и интеграции в современное информационное пространство. Они могут успешно овладевать новейшими технологиями, цифровыми сервисами и активно взаимодействовать с современным миром. Впрочем, для полной реализации этого потенциала и успешной социализации крайне важно наличие благоприятной и поддерживающей среды вокруг них.

Ранее "Телеграф" писал, почему пожилые люди никогда не жалуются на жизнь.