Люди, выросшие в 80-х и 90-х годах, обладали этими тремя уникальными преимуществами

Далеко не все сложности времени являясь негативным опытом

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Люди, выросшие в 1980-х и 1990-х годах, пережили переходный период, который трудно воспроизвести. У их детства было три преимущества, которые молодое поколение, возможно, никогда не испытает.

Об этом пишет Los Аndes. Этими преимуществами, по мнению авторов материала, являются:

Скука, подпитывающая воображение

Для многих детей 80-х и 90-х годов проводить часы без дела было обычным явлением. Послеобеденное время могло пройти без интересных телепрограмм, без видеоигр с подключением к интернету и без смартфонов, способных мгновенно развлекать. Однако далеко не все являясь просто негативным опытом, это пустое время заставляло их искать альтернативы. Игры рождались из воображения, правила придумывались на ходу, и любой предмет мог стать частью импровизированного приключения.

Ребенок играет с машинками

Различные исследования поведения человека показывают, что скука способствует развитию креативности, поскольку стимулирует мозг к генерации новых идей, когда он не подвергается постоянному воздействию внешних стимулов.

Взросление без цифрового следа

Еще одно важное отличие от той эпохи заключалось в том, что детство и юность проходили виртуально, без цифровых записей. Неловкие моменты, изменения стиля, типичные подростковые ошибки или импульсивные действия оставались в памяти небольшой группы людей.

Дети 90-х

Отсутствие социальных сетей позволяло людям проходить различные этапы своей жизни без постоянной записи, которая могла бы всплыть спустя годы. Каждый опыт был частью процесса обучения, и, однажды преодоленный, он просто оставался позади.

Волнение и предвкушение

Повседневная жизнь протекала в другом темпе. Проявка пленки означала ожидание в течение нескольких дней, прежде чем увидеть результат. Прослушивание любимой песни часто зависело от того, зазвучит ли она снова по радио или от накопления денег на покупку пластинки.

Старый телевизор

Нечто подобное происходило и с телесериалами. Каждая серия выходила раз в неделю, и предвкушение было частью развлечения. В те дни воображение занимало то место, которое сегодня обычно заполняется непосредственным потреблением любого контента.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить гречку, чтобы она была крупинка к крупинке.