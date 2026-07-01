Забудьте о картинах: как сделать маленькую кухню более светлой и визуально больше

Простое решение существенно преобразит вашу комнату и добавит ей простора

Большинство из нас привыкли видеть зеркала в прихожей, ванной или спальне, однако дизайнеры все чаще рекомендуют использовать их и на кухне. Это может стать одним из наиболее эффективных декоративных элементов комнаты.

Зеркало не только украсит интерьер, но и зрительно расширит пространство и улучшит освещение, пишет Elle.

Кухня будет казаться больше

Главное преимущество зеркала – его способность визуально увеличивать пространство. Благодаря отражению мебели, стен и декора даже компактная кухня будет выглядеть более просторной.

Еще лучшего эффекта можно достичь, если разместить зеркало напротив окна или так, чтобы в нем отображался сад или зеленый двор. Это придаст интерьеру легкость и создаст ощущение большей открытости.

Удачное решение для небольшой комнаты

В комнате станет светлее

Зеркальная поверхность отражает как естественный, так и искусственный свет. Благодаря этому кухня кажется светлее без установки дополнительных светильников.

Этот прием особенно пригодится владельцам помещений с небольшими окнами или тем, кто стремится сделать интерьер более уютным и комфортным.

Стильный акцент с одним нюансом

Помимо практической пользы зеркало может стать эффектной деталью интерьера. Оно хорошо сочетается как с современными минималистическими кухнями, так и с классическими стилями, придавая простору элегантности.

Впрочем, следует учитывать, что на зеркальной поверхности быстро становятся заметны брызги жира, капли воды и отпечатки пальцев. Поэтому для сохранения опрятного вида его придется регулярно протирать.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", кухонные навесные шкафы уходят в прошлое: новое решение дает больше простора и упрощает уборку.