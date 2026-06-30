Большинство делает это неправильно: как часто нужно стирать полотенца

Вытираться грязным полотенцем не только неприятно, но и рискованно

Если вовремя не стирать полотенце для ванной, то оно быстро превратится в "страну микробию" с многомиллионным населением. Чтобы этого не произошло ученые советуют проводить стирку таких вещей с определенной периодичностью.

Об этом пишет MSN, ссылаясь на микробиолога Джейсона Тетро. По его словам, спустя несколько дней использования на полотенцах начинают жить бактерии. И речь идет не о незначительном росте их числа, а об огромном количестве, которого вполне достаточно, чтобы микробы попали обратно на кожу и вызвали появление неприятного запаха или даже инфекцию.

"Исследования микробного загрязнения полотенец показывают, что за это время их численность может достигать сотен тысяч и даже миллионов", — отмечает Тетро.

Полотенца для ванной. Фото - Pixabay

Чтобы этого не произошло, ученый рекомендует стирать полотенца как минимум раз в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя стирать кухонные полотенца вместе с одеждой.