Забудьте о народных методах: вот что действительно помогает от желтых пятен на подушках

Этот метод не займет много времени

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Желтые пятна на подушках часто появляются из-за пота, особенно летом. Также на ткани могут оставаться следы косметики, кремов, слюны и влаги, которые со временем скапливаются и изменяют цвет материала.

Специалисты с Оk Diario советуют регулярно стирать подушки, если это разрешено производителем. Для многих моделей эффективна стирка при температуре 60 °C, ведь она помогает лучше очистить ткань.

Однако если это невозможно, тогда один из методов удаления старых желтых пятен — замачивание. Сначала подушку оставляют в воде со стиральным средством примерно на четыре часа. Затем на загрязненные места наносят кислородный отбеливатель, оставляют еще на несколько часов и после этого стирают в машинке на длительном режиме с хорошим полосканием.

Кислородный отбеливатель должен отнять пожелтевшие подушки. Фото: "Телеграф"

В то же время не все подушки можно стирать одинаково. Эксперты предупреждают, что изделия из латекса и специальной пены лучше не замачивать, ведь они могут впитать много воды, долго сохнуть и потерять форму.

А вот перьевые подушки и модели с синтетическим наполнителем обычно можно стирать в стиральной машине. После стирки важно хорошо их высушить, чтобы внутри не осталась влага и не появился неприятный запах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно убрать желтые пятна на подушках.