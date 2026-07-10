Забудьте про народні методи: ось що справді допомагає від жовтих плям на подушках

Цей метод не займе багато часу

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Жовті плями на подушках часто з’являються через піт, особливо влітку. Також на тканині можуть залишатися сліди косметики, кремів, слини та вологи, які з часом накопичуються й змінюють колір матеріалу.

Фахівці з Оk Diario радять регулярно прати подушки, якщо це дозволено виробником. Для багатьох моделей ефективним є прання при температурі 60 °C, адже воно допомагає краще очистити тканину.

Однак якщо це зробити неможливо, тоді один із методів видалення старих жовтих плям — замочування. Спочатку подушку залишають у воді з пральним засобом приблизно на чотири години. Потім на забруднені місця наносять кисневий відбілювач, залишають ще на кілька годин і після цього перуть у машинці на тривалому режимі з хорошим полосканням.

Кисневий відбілювач має відіпрати пожовтілі подушки. Фото: "Телеграф"

Водночас не всі подушки можна прати однаково. Експерти попереджають, що вироби з латексу та спеціальної піни краще не замочувати, адже вони можуть увібрати багато води, довго сохнути та втратити форму.

А ось пір’яні подушки та моделі із синтетичним наповнювачем зазвичай можна прати у пральній машині. Після очищення важливо добре їх висушити, щоб усередині не залишилася волога і не з’явився неприємний запах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще можна прибрати жовті плями на подушках.