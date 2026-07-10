Хватит бездумно щупать: как выбрать в магазине гарантированно спелый фрукт

Есть несколько простых признаков, которые помогут выбрать сочные и сладкие фрукты, не разрезая и не пробуя их

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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этой неприятной ситуацией. Приобретя с виду красивые фрукты в магазине или на рынке, уже дома выясняется, что персик слишком жесткий, авокадо еще не созрело, а дыня совсем не имеет вкуса.

Однако определить спелость большинства фруктов можно в магазине, если знать, на что обращать внимание. Подробнее об этом рассказало издание Mitre.

Прежде всего следует оценить внешний вид плода. Для большинства фруктов характерен насыщенный и равномерный цвет без больших темных пятен, трещин или следов повреждений.

В то же время, не стоит ориентироваться только на оттенок, ведь некоторые сорта даже в спелом состоянии могут оставаться зелеными.

Еще один важный признак – аромат. Спелые фрукты обычно имеют приятный сладкий запах, особенно у плодоножки.

Если запах почти отсутствует, фрукт, вероятно, еще не созрел. Особенно резкий или бродильный аромат может свидетельствовать, что он уже начал портиться.

Спелые фрукты обычно имеют приятный сладкий запах

Не менее полезно проверить фрукт на ощупь. Он должен быть упругим и лишь слегка подвергаться легкому нажатию.

Если плод очень жесткий, ему еще нужно время для созревания. Если мякоть легко продавливается, это может означать, что фрукт перезрел.

Также обращайте внимание на вес. Спелые плоды часто кажутся более тяжелыми, чем выглядят. Это свидетельствует о высоком содержании сока. Особенно хорошо это правило работает для арбузов, дынь, цитрусовых и других фруктов.

Для отдельных фруктов есть свои особенности. К примеру, спелый авокадо немного пружинит под пальцами, но не проваливается.

В дыне стоит обратить внимание на сладкий аромат и вес, а при выборе арбуза – на желтое пятно на боку, свидетельствующее, что плод достаточно созрел на бахче.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о признаках, выдающих испорченный арбуз: проверьте перед тем, как покупать.