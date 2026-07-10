Досить бездумно мацати: як обрати у магазині гарантовано стиглий фрукт

Є кілька простих ознак, які допоможуть обрати соковиті та солодкі фрукти, не розрізаючи і не куштуючи їх

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Кожен з нас бодай раз у житті стикався з цією неприємною ситуацією. Придбавши на вигляд гарні фрукти в магазині чи на базарі, вже вдома з’ясовується, що персик занадто твердий, авокадо ще не достигло, а диня зовсім не має смаку.

Проте визначити стиглість більшості фруктів можна ще в магазині, якщо знати, на що звертати увагу. Докладніше про це розповіло видання Mitre.

Перш за все варто оцінити зовнішній вигляд плоду. Для більшості фруктів характерний насичений і рівномірний колір без великих темних плям, тріщин чи слідів пошкоджень.

Водночас не варто орієнтуватися лише на відтінок, адже деякі сорти навіть у стиглому стані можуть залишатися зеленуватими.

Ще одна важлива ознака — аромат. Стиглі фрукти зазвичай мають приємний солодкий запах, особливо біля плодоніжки.

Якщо запах майже відсутній, фрукт, імовірно, ще не достиг. А надто різкий або бродильний аромат може свідчити, що він уже почав псуватися.

Стиглі фрукти зазвичай мають приємний солодкий запах

Не менш корисно перевірити фрукт на дотик. Він має бути пружним і лише злегка піддаватися легкому натисканню.

Якщо плід дуже твердий, йому ще потрібен час для дозрівання. Якщо ж м'якоть легко продавлюється, це може означати, що фрукт перезрів.

Також звертайте увагу на вагу. Стиглі плоди часто здаються важчими, ніж виглядають. Це свідчить про високий вміст соку. Особливо добре це правило працює для кавунів, динь, цитрусових та деяких інших фруктів.

Для окремих фруктів існують свої особливості. Наприклад, стиглий авокадо трохи пружинить під пальцями, але не провалюється.

У дині варто звернути увагу на солодкий аромат і вагу, а під час вибору кавуна — на жовту пляму на боці, яка свідчить, що плід достатньо дозрів на баштані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ознаки, що видають зіпсований кавун: перевірте перед тим, як купувати.