Желтые пятна на постельном белье исчезнут без отбеливателя: помогут средства, которые есть на кухне

Помогут два продукта, которые есть почти в каждом доме

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Белые простыни и наволочки со временем могут терять свой цвет, даже если их регулярно стирать. Многие сразу покупают дорогие отбеливатели, хотя существуют простые домашние способы, которые тоже могут помочь.

Одними из таких способов поделились на сайте "homesandgardens". Они очень просты и не требуют предварительного замачивания.

Самый популярный способ – использование лимонного сока, который помогает освежить ткань и сделать ее светлее. Для этого рекомендуют добавить примерно пол стакана лимонного сока вместе со стиральным средством в соответствующий отсек стиральной машины или непосредственно в барабан. После стирки белье следует хорошо высушить – именно тогда результат становится наиболее заметным.

Еще одно средство – белый уксус. Его используют при стирке, чтобы растворить накопившиеся загрязнения, освежить ткань и помочь вернуть белью более светлый вид. Кроме того, уксус помогает нейтрализовать неприятные запахи и делает вещи более свежими после стирки.

Как убрать желтые пятна на постельном белье в домашних условиях. Фото: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему шторы желтеют и как это исправить.