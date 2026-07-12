Жовті плями на постільній білизні зникнуть без відбілювача: допоможуть засоби, які є на кухні

Допоможуть два продукти, які є майже в кожному домі

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Білі простирадла та наволочки з часом можуть втрачати свій колір, навіть якщо їх регулярно прати. Багато хто одразу купує дорогі відбілювачі, хоча існують прості домашні способи, які теж можуть допомогти.

Одними із таких способів поділилися на сайті "homesandgardens". Вони дуже прості й не вимагає попереднього замочування.

Найпопулярніший спосіб — використання лимонного соку, який допомагає освіжити тканину та зробити її світлішою. Для цього рекомендують додати приблизно пів склянки лимонного соку разом із пральним засобом у відповідний відсік пральної машини або безпосередньо в барабан. Після прання білизну варто добре висушити — саме тоді результат стає найбільш помітним.

Ще один засіб — білий оцет. Його використовують під час прання, щоб розчинити накопичені забруднення, освіжити тканину та допомогти повернути білизні світліший вигляд. Крім того, оцет допомагає нейтралізувати неприємні запахи й залишає речі більш свіжими після прання.

Як прибрати жовті плями на постільній білизні в домашніх умовах. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому штори жовтіють і як це виправити.