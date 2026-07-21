Кошки боятся воды - миф или реальность: раскрыта главная загадка усатых

У котов особенный баланс pH кожи и структура шерсти

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Вопреки распространенному мифу о том, что кошки панически боятся воды и не умеют плавать, реальность оказывается гораздо интереснее. Отношения усатых с водной стихией полны нюансов — от генетической памяти о диких предках до банального индивидуального характера.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог, визуальный диагност и преподаватель "Ветеринарного колледжа Зоолюкс" Илья Лебедев.

Эксперт объяснил, что с точки зрения физиологии, домашним кошкам водные процедуры не требуются. У них особенный баланс pH кожи и структура шерсти, которая очищается самостоятельно.

"Если кот не очень хорошо относится к воде, побуждать его к контакту с ней смысла особого нет", — считает собеседник.

Кошка и вода. Фото - Pixabay

Всё индивидуально

Как и люди, кошки реагируют на воду по-разному. В одном и том же доме могут уживаться два абсолютно противоположных характера:

некоторые коты обожают наблюдать за струей из-под крана, спокойно переносят брызги или даже сами просят хозяев набрать им теплую ванну;

другие пугаются одного звука льющейся воды и впадают в панику, если на шерсть попадает хоть капля, даже если в их жизни никогда не было травмирующего опыта.

"Так что нет возможности сказать со стопроцентной точностью, что коты и вода – это несовместимые вещи. Это зависит от отдельного представителя вида. Если они нормально взаимодействовали раньше с водой, их купали и это не приводило к какому-то стресс-фактору, который они запомнили и больше не хотят его чувствовать снова, то они могут нормально реагировать на неё и при этом не испытывать стресс", — объяснил Лебедев.

Умеют ли кошки плавать?

Физически — да, умеют. На базовом уровне у них работают инстинкты: кошка может держать голову и хвост над водой и грести лапами. Однако в большинстве случаев это не плавание ради удовольствия, а режим выживания. Главная цель плывущей домашней кошки — как можно скорее добраться до твердой поверхности и сбежать.

Интересный факт: В дикой природе крупные кошачьи — тигры и ягуары — прекрасные пловцы. Они не просто любят воду, но и охотятся в ней на рыбу и даже на аллигаторов.

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