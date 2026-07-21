Коти бояться води — міф чи реальність: розкрито головну загадку вусатих

У котів особливий баланс pH шкіри та структура вовни

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Всупереч поширеному міфу про те, що кішки панічно бояться води і не вміють плавати, реальність виявляється набагато цікавішою. Відносини вусатих із водною стихією сповнені нюансів — від генетичної пам’яті про диких предків до банального індивідуального характеру.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог, візуальний діагност та викладач "Ветеринарного коледжу Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв.

Експерт пояснив, що з погляду фізіології, домашнім кішкам водні процедури не потрібні. У них особливий баланс pH шкіри та структура шерсті, яка очищається самостійно.

"Якщо кіт не дуже добре ставиться до води, спонукати його до контакту з нею особливого сенсу немає", — вважає співрозмовник.

Кішка та вода. Фото — Pixabay

Все індивідуально

Як і люди, коти реагують на воду по-різному. В одному і тому ж будинку можуть уживатися два абсолютно протилежні характери:

деякі коти люблять спостерігати за струменем з-під крана, спокійно переносять бризки і навіть самі просять господарів набрати їм теплу ванну;

інші лякаються одного лише звуку води, що лється, і впадають у паніку, якщо на хутро потрапляє бодай крапля, навіть якщо в їхньому житті ніколи не було травматичного досвіду.

"Тож немає можливості сказати зі стовідсотковою вірністю, що коти та вода — це прям непоєднані речі. Це залежить від окремого представника виду. Тож, якщо вони нормально комунікували раніше з водою, їх купали та це не призводило до якогось стрес-фактора, котрий вони запам'ятали та більше не хочуть його відчувати знову, то вони можуть нормально комунікувати та при цьому не відчувати стрес", — каже Лєбедєв.

Чи вміють кішки плавати?

Фізично так, вміють. На базовому рівні у них працюють інстинкти: кішка може тримати голову та хвіст над водою і гребти лапами. Проте в більшості випадків це не плавання заради задоволення, а режим виживання. Головна мета домашньої кішки, яка пливе, — якнайшвидше дістатися твердої поверхні та втекти.

Цікавий факт: у дикій природі великі котячі — тигри та ягуари — прекрасні плавці. Вони не просто люблять воду, а й полюють у ній на рибу і навіть на алігаторів.

Тигр

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