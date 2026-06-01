Чувствуют себя как дома: в центре Харькова поселилась стая опасных хищников (видео)

Лесных животных все чаще видят в крупных городах и, похоже, это никого уже не удивляет

В центре Харькова на камеру попал выводок диких животных. На кадрах можно рассмотреть по меньшей мере четыре особи.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал. Инцидент произошел в Шевченковском районе города.

Во дворе предприятия на улице Научной засняли четырех лисят. Животные бегали во дворе, заросшем травой и местами захламленном бетонными блоками, старыми шинами, металлическими конструкциями и трубами.

Как видно на кадрах, это уже не малыши, а скорее угловатые подростки на длинных лапах. Хотя также возможно, что лисята просто худые.

Авторы видео отметили, что дикие звери живут уже в центре города. Напомним, что встречи с лесными животными в украинских населенных пунктах происходят ежедневно.

Не являются редкостью они и в областных центрах, особенно это касается лис. Такие перемены связаны с запретом охоты, длящемся в нашей стране с начала войны. Именно из-за этого лисы перестали бояться людей.

Кроме того, еще в 2025 году ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук Виталий Смаголь утверждал, что популяция лис выросла в пять раз.

На тот момент их было более 260 тысяч, а до войны – 50 тысяч особей. Эти животные представляют большую угрозу для людей, поскольку являются переносчиками бешенства.