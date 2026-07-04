Холодная или кипящая: вот из-за какой воды картошка становится водянистой

Молодую картошку не нужно готовить как старую

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Кажется, что молодую картошку с укропом и сливочным маслом невозможно испортить. Но именно с этим блюдом такое случается на удивление часто. После варки картошка получается водянистой и разваренной. Причина обычно кроется не в качестве картофеля, а в том, как именно его готовят.

Почему молодая картошка получается водянистой

Молодой картофель не стоит варить так же, как и старый. У него совсем другая структура, и такой способ ему не подходит. Пока вода постепенно нагревается, картофель успевает впитать в себя значительное количество влаги, именно поэтому готовое блюдо получается рыхлым, водянистым и разваренным.

Если же опускать картофель сразу в кипящую воду, крахмал на поверхности мгновенно схватывается и образует своеобразный защитный слой. Он не дает воде проникать внутрь клубня, поэтому картофель остается плотным снаружи и нежным внутри, не превращаясь в кашу.

Как приготовить молодую картошку правильно

Не очищайте картофель полностью. Молодую картошку не нужно чистить, как обычную. Достаточно потереть кожицу щеткой или жесткой стороной губки, а ножом убрать только темные пятна и заметные неровности.

Опускайте картофель в кипящую воду. Доведите воду до кипения, слегка подсолите и только после этого аккуратно опустите картофель.

Уменьшите огонь и накройте крышкой. После закипания убавьте нагрев и варите картофель под крышкой около 10–15 минут до готовности.

Не передерживайте картофель в воде. Слейте воду сразу, как только картофель станет мягким. Чем дольше готовые клубни остаются в горячей воде, тем выше риск, что они снова начнут ее впитывать.

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