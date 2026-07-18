Напомните родным, как сильно их любите: душевные открытки для поздравления с Днем идеальной семьи

Не забудьте отправить близким красочную картинку

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В мире 18 июля отмечают День идеальной семьи — неофициальный, но теплый праздник, который напоминает, что семья не должна быть безупречной, чтобы быть счастливой. Этот день посвящен взаимной поддержке, любви, уважению и времени, проведенному вместе с самыми близкими людьми.

Это хороший повод собраться за одним столом, отправиться на семейную прогулку, посмотреть старые фотографии или просто позвонить родителям, бабушкам и дедушкам, если они далеко.

Идея Дня идеальной семьи состоит не в том, чтобы стремиться к недостижимому совершенству. Напротив, он напоминает, что настоящая семья состоит из людей, которые могут ссориться, мириться, поддерживать друг друга в сложные моменты и вместе радоваться маленьким победам.

Даже несколько искренних слов или картинка может стать знаком внимания. "Телеграф" подготовил для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли поздравить родных.

Поздравления в картинках с Днем идеальной семьи. Фото: lux.fm

Поздравления в картинках с Днем идеальной семьи. Фото: lux.fm

Поздравления в картинках с Днем идеальной семьи. Фото: kalushcity.gov.ua

Поздравления в картинках с Днем идеальной семьи. Фото: cvd.vn.ua

Поздравления в картинках с Днем идеальной семьи

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июле. Мы приготовили для вас календарь важных событий.