Нагадайте рідним, як сильно ви їх любите: душевні листівки для привітання з Днем ідеальної сім'ї

Не забудьте надіслати близьким барвисту картинку

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У світі 18 липня відзначають День ідеальної сім'ї — неофіційне, але тепле свято, яке нагадує про те, що сім'я не має бути бездоганною, щоб бути щасливою. Цей день присвячений взаємній підтримці, любові, повазі та часу, проведеному разом із найближчими людьми.

Це гарний привід зібратися за одним столом, вирушити на сімейну прогулянку, переглянути старі фотографії або просто зателефонувати батькам, бабусям і дідусям, якщо вони далеко.

Ідея Дня ідеальної сім'ї полягає не в тому, щоб прагнути недосяжної досконалості. Навпаки — він нагадує, що справжня сім'я складається з людей, які можуть сваритися, миритися, підтримувати одне одного у складні моменти й разом радіти маленьким перемогам.

Навіть кілька щирих слів чи картинка можуть стати знаком уваги. "Телеграф" підготував для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати рідних.

Привітання у картинках з Днем ідеальної сім'ї. Фото: lux.fm

Привітання у картинках з Днем ідеальної сім'ї. Фото: lux.fm

Привітання у картинках з Днем ідеальної сім'ї. Фото: kalushcity.gov.ua

Привітання у картинках з Днем ідеальної сім'ї. Фото: cvd.vn.ua

Привітання у картинках з Днем ідеальної сім'ї

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят відзначатимуть українці у липні. Ми підготували для вас календар важливих подій.