Наденьте носок на пылесос: простой трюк спасет ценные вещи и сохранит нервы

Этот лайфхак пригодится, если вы потеряли мелкую вещь или хотите безопасно убрать разбитое стекло

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Обычный носок может стать неожиданно полезным аксессуаром для пылесоса. Простой домашний лайфхак поможет быстро найти потерянные мелкие предметы и безопасно собрать обломки стекла, не повредив технику.

Подробнее об этом рассказало издание Jutarnji.

Почти каждый хотя бы раз терял серьгу, кольцо, винтик или другую мелочь, которая мгновенно закатывается под мебель или теряется в ворсе ковра. Обычный пылесос в такой ситуации может усугубить проблему – маленький предмет легко окажется внутри контейнера или мусорного мешка.

Стекло может повредить пылесос изнутри

Чтобы этого не произошло, достаточно натянуть тонкий носок или капроновый чулок на конец трубы пылесоса и закрепить его резинкой. После этого можно включить прибор и аккуратно пропылесосить место, где, вероятно, потерялась вещь.

Воздух без проблем будет проходить сквозь ткань, создавая необходимую силу всасывания. В то же время, мелкий предмет останется на поверхности носка. Благодаря этому его можно легко снять, не перебирая мусор в контейнере.

Этот способ также пригодится после того, как в доме разбился бокал, чашка или другой стеклянный предмет. Мелкие обломки останутся на ткани, что уменьшает риск повредить пылесос острым стеклом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, для чего действительно нужно отверстие на ручке пылесоса.