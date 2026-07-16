Полезная функция, известная не всем: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса
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Эта простая деталь делает уборку более удобной и помогает защитить технику
Многие люди годами пользуются пылесосом и даже не догадываются, для чего на ручке шланга предусмотрено небольшое отверстие с подвижной заслонкой. Между тем оно выполняет важную функцию, что значительно облегчает процесс уборки.
Подробнее о том, как правильно его использовать, расскажет "Телеграф".
Для чего нужно это отверстие
Главная функция отверстия – регулирование силы всасывания. Когда заслонка закрыта, пылесос работает на полную мощность. Если ее открыть, часть воздуха начинает поступать через отверстие, поэтому сила всасывания на насадке уменьшается.
Это может пригодиться в нескольких ситуациях:
- при очистке тонких занавесок, чтобы ткань не затягивалась в насадку;
- при уборке мягкой мебели и деликатных поверхностей;
- если щетка "присосалась" к ковру и ее трудно передвигать;
- для очищения легких ковриков, которые пылесос постоянно поднимает.
Почему это лучше, чем менять мощность на корпусе
Дело в том, что не все пылесосы имеют электронную регулировку мощности, а даже если такая функция есть, каждый раз наклоняться к корпусу неудобно.
Отверстие на ручке позволяет буквально одним движением пальца снизить тягу, не прерывая уборку.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как поддерживать идеальную чистоту ковров: простые методы для идеального дома.