Полезная функция, известная не всем: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса

Эта простая деталь делает уборку более удобной и помогает защитить технику

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Многие люди годами пользуются пылесосом и даже не догадываются, для чего на ручке шланга предусмотрено небольшое отверстие с подвижной заслонкой. Между тем оно выполняет важную функцию, что значительно облегчает процесс уборки.

Подробнее о том, как правильно его использовать, расскажет "Телеграф".

Для чего нужно это отверстие

Главная функция отверстия – регулирование силы всасывания. Когда заслонка закрыта, пылесос работает на полную мощность. Если ее открыть, часть воздуха начинает поступать через отверстие, поэтому сила всасывания на насадке уменьшается.

Это действительно удобно

Это может пригодиться в нескольких ситуациях:

при очистке тонких занавесок, чтобы ткань не затягивалась в насадку;

при уборке мягкой мебели и деликатных поверхностей;

если щетка "присосалась" к ковру и ее трудно передвигать;

для очищения легких ковриков, которые пылесос постоянно поднимает.

Почему это лучше, чем менять мощность на корпусе

Дело в том, что не все пылесосы имеют электронную регулировку мощности, а даже если такая функция есть, каждый раз наклоняться к корпусу неудобно.

Отверстие на ручке позволяет буквально одним движением пальца снизить тягу, не прерывая уборку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как поддерживать идеальную чистоту ковров: простые методы для идеального дома.