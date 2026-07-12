Вместо мусорки — в дело: как старая губка может облегчить стирку

Вместо специальных средств можно использовать этот простой домашний лайфхак

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие люди сразу избавляются от старых кухонных губок, как только они теряют вид. Однако даже такая вещь может принести пользу в быту.

Один из простых способов повторного использования – положить губку в барабан стиральной машины во время стирки. Об этом способе написали в "Ios Andes 142".

По словам специалистов, обычная пористая губка способна задерживать часть ворса, нитей и шерсти домашних животных, отделяющихся от одежды во время стирки. Благодаря этому они меньше оседают на вещах и частично не попадают в сливную систему стиральной машины.

Такой способ особенно пригодится владельцам кошек и собак, ведь губка помогает собрать хотя бы часть шерсти, которая часто остается на одежде даже после стирки.

Что сделать из старой губки. Фото: yahoo/shopping

Как правильно использовать губку

Для этого подойдёт чистая поролоновая губка без металлического или жесткого абразивного слоя. Ее нужно положить в барабан вместе с бельем перед началом стирки.

Если стирать большие вещи, например одеяла или полотенца, можно использовать две или три губки. После завершения цикла их следует промыть от собранного ворса и шерсти, а затем использовать повторно, пока губка не начнет разрушаться.

О чем следует помнить

Эксперты советуют не применять этот способ при стирке очень деликатных тканей, в частности, шелка или кружева. Перед каждым использованием убедитесь, что губка чистая и не крошится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно использовать ненужные старые подушки.