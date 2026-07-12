Вместо мусорки — в дело: как старая губка может облегчить стирку
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Вместо специальных средств можно использовать этот простой домашний лайфхак
Многие люди сразу избавляются от старых кухонных губок, как только они теряют вид. Однако даже такая вещь может принести пользу в быту.
Один из простых способов повторного использования – положить губку в барабан стиральной машины во время стирки. Об этом способе написали в "Ios Andes 142".
По словам специалистов, обычная пористая губка способна задерживать часть ворса, нитей и шерсти домашних животных, отделяющихся от одежды во время стирки. Благодаря этому они меньше оседают на вещах и частично не попадают в сливную систему стиральной машины.
Такой способ особенно пригодится владельцам кошек и собак, ведь губка помогает собрать хотя бы часть шерсти, которая часто остается на одежде даже после стирки.
Как правильно использовать губку
Для этого подойдёт чистая поролоновая губка без металлического или жесткого абразивного слоя. Ее нужно положить в барабан вместе с бельем перед началом стирки.
Если стирать большие вещи, например одеяла или полотенца, можно использовать две или три губки. После завершения цикла их следует промыть от собранного ворса и шерсти, а затем использовать повторно, пока губка не начнет разрушаться.
О чем следует помнить
Эксперты советуют не применять этот способ при стирке очень деликатных тканей, в частности, шелка или кружева. Перед каждым использованием убедитесь, что губка чистая и не крошится.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно использовать ненужные старые подушки.