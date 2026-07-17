Одягніть шкарпетку на пилосос: простий трюк врятує цінні речі та збереже нерви

Цей лайфхак стане у пригоді, якщо ви загубили дрібну річ або хочете безпечно прибрати розбите скло

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Звичайна шкарпетка може стати несподівано корисним аксесуаром для пилососа. Простий домашній лайфхак допоможе швидко знайти загублені дрібні предмети та безпечно зібрати уламки скла, не пошкодивши техніку.

Докладніше про це розповіло видання Jutarnji.

Майже кожен хоча б раз губив сережку, каблучку, гвинтик або іншу дрібницю, яка миттєво закочується під меблі чи губиться у ворсі килима. Звичайний пилосос у такій ситуації може погіршити проблему — маленький предмет легко опиниться всередині контейнера або мішка для сміття.

Скло може пошкодити пилосос зсередини

Щоб цього не сталося, достатньо натягнути тонку шкарпетку або капронову панчоху на кінець труби пилососа та закріпити її гумкою. Після цього можна ввімкнути прилад і акуратно пропилососити місце, де, ймовірно, загубилася річ.

Повітря без проблем проходитиме крізь тканину, створюючи необхідну силу всмоктування. Водночас дрібний предмет залишиться на поверхні шкарпетки. Завдяки цьому його можна буде легко зняти, не перебираючи сміття в контейнері.

Цей спосіб також стане у пригоді після того, як у будинку розбився келих, чашка чи інший скляний предмет. Дрібні уламки залишаться на тканині, що зменшує ризик пошкодити пилосос гострим склом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, для чого насправді потрібен отвір на ручці пилососа.