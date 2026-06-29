Когда-то поражал декором, но стал проще: как раньше выглядел дом Корецкого в Днепре

Старые фотографии позволяют увидеть, каким было это здание в свои лучшие годы

На улице Воскресенской в Днепре стоит здание, которое больше века назад впечатляло горожан. Четыре этажа с мансардой были для начала XX века настоящим достижением. Дом Корецкого до сих пор остается одной из самых узнаваемых построек архитектора Дитриха Тиссена и памятником архитектуры местного значения.

О внешнем виде здания, его истории и трансформациях в Facebook-сообществе "Екатеринослав-Днепропетровск. История города" написал Сергей Булавенко. По его словам, дом был практически небоскребом для своего времени. Таких масштабных и при этом настолько декоративных построек в городе было немного.

Дом Корецкого и здание филармонии в Днепре, 1930-е годы

Доходный дом купца Корецкого был построен в начале XX века на улице Воскресенской, 8 (в разные годы называлась Проточная, Клубная и Ленина). Автором проекта стал архитектор Тиссен, и для своего времени дом получился действительно нестандартным. Главный фасад здания выполнили в редкой для города стилизации под "стиль Людовиков" — с пышным декором, фронтонами сложной формы и башенными завершениями.

Изначально здесь работала гостиница в стиле эклектики. Благородный фасад с лепниной и резными деталями выделял здание среди соседних построек. Дом Корецкого вместе со зданиями Общественного собрания (Воскресенская, 10) и театра-клуба при Общественном собрании (Воскресенская, 6) составляли практически образцовый архитектурный квартал Екатеринослава начала XX века.

Дом Корецкого в разные годы существования. Коллаж Facebook/Сергей Булавенко

В разные годы в доме Корецкого работали банки, конторы и офисы иностранных компаний. А в 1920-х годах у здания появилась совершенно новая функция: именно тут открыли первую междугороднюю автобусную станцию, которая на долгие годы стала важным транспортным узлом для города и области.

Как и многие другие здания, дом Корецкого пережил бурные события XX века — революцию, смену власти и Вторую мировую войну. Но именно послевоенная реконструкция сильнее всего изменила его внешний вид. В ходе работ значительную часть декоративных элементов убрали, фасад упростили, а здание утратило архитектурную выразительность, которой отличалось изначально.

Дом Корецкого в 2021 году. Фото Facebook/Елена Присягина

Сегодня дом не так похож на тот проект, который когда-то задумал Тиссен. Тем не менее здание остается памятником архитектуры местного значения.

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