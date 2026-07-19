Укр

Меньше 200 грн за тариф: какой оператор самый выгодный для пенсионеров

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Пенсионерам показали, где платить меньше за связь
Пенсионерам показали, где платить меньше за связь. Фото Коллаж "Телеграфа"

Тарифы сравнили у трех популярных операторов

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Пенсионеры могут существенно сэкономить на мобильной связи, если правильно выбрать тариф. Украинские операторы имеют специальные предложения с разными условиями и ценами.

По данным сообщения "kosht.media" в Threads, самый дешевый вариант на данный момент предлагает lifecell. Его тариф стоит 190 гривен в месяц. Пользователи получают 20 ГБ мобильного интернета, 1000 минут на звонки и безлимитный доступ к мессенджерам. Для подключения необходимо перенести номер к оператору и подтвердить возраст через BankID.

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В Vodafone тариф для пенсионеров стоит 200 гривен в месяц. Он включает 25 ГБ интернета и 500 минут на звонки. Оформить его можно при условии переноса номера. Отмечается, что предложение действует до 31 июля 2026 года.

Киевстар предлагает тариф за 220 гривен в месяц. В него входят 10 ГБ интернета, 100 минут на звонки и 100 SMS. Подключение доступно только по контракту — для этого нужен паспорт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киевстар прекратил работу одной из своих услуг.

Теги:
#Тарифы #Оператор #Пенсионер