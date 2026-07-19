Менше 200 грн за тариф: який оператор найвигідніший для пенсіонерів

Тарифи порівняли в трьох популярних операторів

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Пенсіонери можуть суттєво заощадити на мобільному зв’язку, якщо правильно обрати тариф. Українські оператори мають спеціальні пропозиції з різними умовами та цінами.

За даними допису "kosht.media" у Threads, найдешевший варіант наразі пропонує lifecell. Його тариф коштує 190 гривень на місяць. Користувачі отримують 20 ГБ мобільного інтернету, 1000 хвилин для дзвінків та безлімітний доступ до месенджерів. Для підключення потрібно перенести номер до оператора та підтвердити вік через BankID.

У Vodafone тариф для пенсіонерів коштує 200 гривень на місяць. Він включає 25 ГБ інтернету та 500 хвилин на дзвінки. Оформити його можна за умови перенесення номера. Зазначається, що пропозиція діє до 31 липня 2026 року.

Київстар пропонує тариф за 220 гривень на місяць. До нього входять 10 ГБ інтернету, 100 хвилин для дзвінків та 100 SMS. Підключення доступне лише за контрактом — для цього потрібен паспорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Київстар припинив роботу однієї зі своїх послуг.