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Секрет идеальных макарон не в масле: что добавить в кастрюлю для вкуса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Макароны
Макароны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вместо масла в воду для макарон советуют добавлять другой ингредиент

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Многие добавляют масло в кастрюлю с кипящей водой перед тем, как бросить туда макароны. Считается, что так они не слипнутся. На самом деле эта привычка чаще всего портит блюдо. Из-за масла паста получается гладкой, а соус вместо того, чтобы обволакивать каждый кусочек, стекает на дно тарелки.

Почему макароны получаются безвкусными

Если паста кажется пресной, дело обычно не в самом продукте, а в количестве соли в воде. Многие либо забывают ее добавить, либо кладут слишком мало, и макароны просто не успевают впитать вкус за время варки.

Сколько соли нужно для макарон

Специалисты рекомендуют добавлять примерно 10 граммов соли на литр воды, то есть около 1,5-2 столовых ложки на 3-4 литра воды.

Солить воду лучше уже после того, как она закипела. Тогда макароны равномерно пропитываются вкусом, но соль не забивает вкус готового блюда.

Что добавить в макароны для вкуса
Соус на пасте будт держаться лучше, если добавить к макаронам соду. Фото сгенерировано ИИ

Что еще добавить в макароны для вкуса

Некоторые кулинары рекомендуют добавлять в кастрюлю с макаронами соду, пишет портал Superžena. Половина чайной ложки пищевой соды на 2 литра воды меняет структуру крахмала на поверхности макарон. Паста после этого становится слегка липкой, за счет чего соус лучше держится на каждом кусочке, а не собирается лужицей на дне тарелки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно добавить к вареникам, чтобы разнообразить их вкус.

Теги:
#Макароны #Паста #Сода #Лайфхак