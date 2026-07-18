Секрет идеальных макарон не в масле: что добавить в кастрюлю для вкуса
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Вместо масла в воду для макарон советуют добавлять другой ингредиент
Многие добавляют масло в кастрюлю с кипящей водой перед тем, как бросить туда макароны. Считается, что так они не слипнутся. На самом деле эта привычка чаще всего портит блюдо. Из-за масла паста получается гладкой, а соус вместо того, чтобы обволакивать каждый кусочек, стекает на дно тарелки.
Почему макароны получаются безвкусными
Если паста кажется пресной, дело обычно не в самом продукте, а в количестве соли в воде. Многие либо забывают ее добавить, либо кладут слишком мало, и макароны просто не успевают впитать вкус за время варки.
Сколько соли нужно для макарон
Специалисты рекомендуют добавлять примерно 10 граммов соли на литр воды, то есть около 1,5-2 столовых ложки на 3-4 литра воды.
Солить воду лучше уже после того, как она закипела. Тогда макароны равномерно пропитываются вкусом, но соль не забивает вкус готового блюда.
Что еще добавить в макароны для вкуса
Некоторые кулинары рекомендуют добавлять в кастрюлю с макаронами соду, пишет портал Superžena. Половина чайной ложки пищевой соды на 2 литра воды меняет структуру крахмала на поверхности макарон. Паста после этого становится слегка липкой, за счет чего соус лучше держится на каждом кусочке, а не собирается лужицей на дне тарелки.
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