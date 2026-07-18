Секрет идеальных макарон не в масле: что добавить в кастрюлю для вкуса

Вместо масла в воду для макарон советуют добавлять другой ингредиент

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Многие добавляют масло в кастрюлю с кипящей водой перед тем, как бросить туда макароны. Считается, что так они не слипнутся. На самом деле эта привычка чаще всего портит блюдо. Из-за масла паста получается гладкой, а соус вместо того, чтобы обволакивать каждый кусочек, стекает на дно тарелки.

Почему макароны получаются безвкусными

Если паста кажется пресной, дело обычно не в самом продукте, а в количестве соли в воде. Многие либо забывают ее добавить, либо кладут слишком мало, и макароны просто не успевают впитать вкус за время варки.

Сколько соли нужно для макарон

Специалисты рекомендуют добавлять примерно 10 граммов соли на литр воды, то есть около 1,5-2 столовых ложки на 3-4 литра воды.

Солить воду лучше уже после того, как она закипела. Тогда макароны равномерно пропитываются вкусом, но соль не забивает вкус готового блюда.

Соус на пасте будт держаться лучше, если добавить к макаронам соду. Фото сгенерировано ИИ

Что еще добавить в макароны для вкуса

Некоторые кулинары рекомендуют добавлять в кастрюлю с макаронами соду, пишет портал Superžena. Половина чайной ложки пищевой соды на 2 литра воды меняет структуру крахмала на поверхности макарон. Паста после этого становится слегка липкой, за счет чего соус лучше держится на каждом кусочке, а не собирается лужицей на дне тарелки.

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