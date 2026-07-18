Секрет ідеальних макаронів не в олії: що додати в каструлю для смаку

Замість олії у воду для макаронів радять додавати інший інгредієнт

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Багато хто додає олію в каструлю з киплячою водою перед тим, як кинути туди макарони. Вважається, що так вони не злипнуться. Насправді ця звичка найчастіше псує страву. Через олію паста виходить гладкою, а соус замість того, щоб обволікати кожен шматочок, стікає на дно тарілки.

Чому макарони виходять несмачними

Якщо паста здається прісною, справа зазвичай не в самому продукті, а в кількості солі у воді. Багато хто або забуває її додати, або кладе занадто мало, і макарони просто не встигають увібрати смак за час варіння.

Скільки солі потрібно для макаронів

Фахівці рекомендують додавати приблизно 10 г солі на літр води, тобто близько 1,5-2 столових ложки на 3-4 літри води. Солити воду краще після того, як вона закипіла. Тоді макарони рівномірно просочуються смаком, але сіль не забиває смаку готової страви.

Соус на пасті буде триматися краще, якщо додати до макаронів соду. Фото згенероване ШІ

Що ще додати в макарони для смаку

Деякі кулінари рекомендують додавати в каструлю з макаронами соду, пише портал Superžena. Половина чайної ложки харчової соди на 2 літри води змінює структуру крохмалю на поверхні макаронів. Паста після цього стає трохи липкою, за рахунок чого соус краще тримається на кожному шматочку, а не збирається калюжкою на дні тарілки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна додати до вареників, щоб урізноманітнити їхній смак.