Секрет ідеальних макаронів не в олії: що додати в каструлю для смаку
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Замість олії у воду для макаронів радять додавати інший інгредієнт
Багато хто додає олію в каструлю з киплячою водою перед тим, як кинути туди макарони. Вважається, що так вони не злипнуться. Насправді ця звичка найчастіше псує страву. Через олію паста виходить гладкою, а соус замість того, щоб обволікати кожен шматочок, стікає на дно тарілки.
Чому макарони виходять несмачними
Якщо паста здається прісною, справа зазвичай не в самому продукті, а в кількості солі у воді. Багато хто або забуває її додати, або кладе занадто мало, і макарони просто не встигають увібрати смак за час варіння.
Скільки солі потрібно для макаронів
Фахівці рекомендують додавати приблизно 10 г солі на літр води, тобто близько 1,5-2 столових ложки на 3-4 літри води. Солити воду краще після того, як вона закипіла. Тоді макарони рівномірно просочуються смаком, але сіль не забиває смаку готової страви.
Що ще додати в макарони для смаку
Деякі кулінари рекомендують додавати в каструлю з макаронами соду, пише портал Superžena. Половина чайної ложки харчової соди на 2 літри води змінює структуру крохмалю на поверхні макаронів. Паста після цього стає трохи липкою, за рахунок чого соус краще тримається на кожному шматочку, а не збирається калюжкою на дні тарілки.
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