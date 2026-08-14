Египтяне знают секреты борьбы с жарой: как пить и что есть летом

Есть часы, когда на улицу лучше не идти

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Летняя жара может разрушить планы. Но украинцам есть у кого перенимать хорошие навыки — температура в Каире летом редко падает ниже +30 даже ночью, а дождей нет. Египтяне были вынуждены наработать несколько простых, но эффективных правил.

Как отмечает "Каир360", важно перенести дела вне дома на утро или вечер после заката. Самый жаркий период между 12 и 16 часами следует переждать. В это время также важно уменьшить нагрузку, особенно физические упражнения и меньше гулять пешком. Если выйти из дома все же стоит — позаботьтесь, чтобы на пути были торговые центры или другие места, где можно отдохнуть под кондиционером.

Вода не дожидаясь жажды

Один из важнейших советов – пить много воды. И в отличие от украинцев, египтяне не ждут появления жажды. Из-за постоянной потери жидкости нужно постоянно восстанавливать ее уровень в организме, особенно важно делать это, если вы выходите на улицу. Если кожа слишком пересушена – с помощью пульверизатора и губки ее можно увлажнить. В случае необходимости можно сделать холодный душ для ног или положить мокрое полотенце с кубиками льда на шею.

Летние вещи и SPF

Одежда светлых цветов, свободного кроя и хлопка или льна поможет пережить жару. Выходя на улицу, следует надеть шляпу или кепку, однако все равно держаться в тени. Не забывайте о солнцезащите для кожи и глаз.

Вкусное спасение от жары

Фрукты и овощи не только дадут еще влаги организму, но и лучший выбор в жару. Египетские советчики рекомендуют арбузы, дыню и огурцы. В то же время готовить еду также стоит в самые прохладные часы.

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