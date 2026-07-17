Вареники со сметаной — это прошлый век: с чем их подавать вкуснее
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Достаточно одного из этих дополнений, чтобы привычные вареники заиграли по-новому
Вареники — одно из самых привычных блюд на нашем столе, и подают их почти всегда одинаково: со сметаной или сливочным маслом. Со временем такой набор надоедает, а само блюдо начинает казаться слишком тяжелым и однообразным. Но на классическое блюдо можно взглянуть по-новому и добавить к вареникам неочевидные продукты.
Такие начинки для вареников как картофель, творог или мясо сами по себе жирные и крахмалистые. Сметана и масло только усиливают эту тяжесть, ничем ее не уравновешивая. В результате уже после пары штук вкус блюда может восприниматься как приторный и однообразный.
По мнению шеф-поваров, которых опросили авторы кулинарного портала The Takeout, вареникам необходим кислый или свежий элемент, который добавит пикантности начинке. Хорошим выбором в этом случае станут маринованные или свежие овощи.
Как разнообразить вареники
- Один из самых простых вариантов — маринованный красный лук. Пока вареники варятся, лук успевает замариноваться в уксусе с сахаром и солью.
- Хрустящий жареный лук дает выразительный луковый аромат и хруст, который контрастирует с мягким тестом.
- Обжаренные семечки или орехи. Подсолнечные, тыквенные семечки или дробленый фундук и грецкий орех особенно хорошо сочетаются с грибной начинкой.
- Соус из сметаны. В сметану можно добавить тертый маринованный огурец, чеснок и укроп. Получится нечто вроде домашнего соуса тартар. Или просто можно вмешать в нее ложку зернистой горчицы.
- Свежие овощные салаты. Салат из огурцов и помидоров, капустный салат или тот же маринованный лук облегчают восприятие блюда и добавляют новый вкусовой акцент.