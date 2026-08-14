Затарились на месяцы вперед? Почему замороженная рыба из собственных запасов может стать отравой

Иногда по вкусу нельзя почувствовать, что рыба или морепродукты уже не пригодны в пищу

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Рыбу нельзя долго хранить в холодильнике, даже в морозильной камере. Поэтому делать большие запасы не только бессмысленно, но даже опасно.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, рыбу можно хранить в морозильнике максимум месяц.

"Нельзя хранить в холодильнике долго рыбу. Вы можете месяц максимум хранить ее. Она портится. Креветки очень хорошо портятся, и вы даже не заметите по вкусу, но почти стопроцентно будете иметь отравление ", — предупредила эксперт.

Замороженная рыба. Фото: Depositphotos

По ее словам, человек может даже не понимать, что отравился замороженной рыбой или морепродуктами. Может возникнуть недомогание, головные боли.

Какую рыбу нельзя покупать в магазине

Однако рыба может уже продаваться испорченной, на такой продукт часто делают скидки. Однако не стоит соблазняться сниженной ценой, потому что это опасно. Сидоренко объяснила, какую скумбрию ни в коем случае нельзя покупать, потому что это грозит отравлением.

Также она рассказала "Телеграфу", как супермаркеты обманывают покупателей вымышленными названиями рыбы. Что можно купить за немалые деньги под видом морского языка.