Укр

Затарились на месяцы вперед? Почему замороженная рыба из собственных запасов может стать отравой

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
Употребление несвежей рыбы чревато большими проблемами Новость обновлена 14 августа 2026, 10:06
Употребление несвежей рыбы чревато большими проблемами. Фото Коллаж "Телеграф"

Иногда по вкусу нельзя почувствовать, что рыба или морепродукты уже не пригодны в пищу

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Рыбу нельзя долго хранить в холодильнике, даже в морозильной камере. Поэтому делать большие запасы не только бессмысленно, но даже опасно.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, рыбу можно хранить в морозильнике максимум месяц.

"Нельзя хранить в холодильнике долго рыбу. Вы можете месяц максимум хранить ее. Она портится. Креветки очень хорошо портятся, и вы даже не заметите по вкусу, но почти стопроцентно будете иметь отравление ", — предупредила эксперт.

Замороженная рыба
Замороженная рыба. Фото: Depositphotos

По ее словам, человек может даже не понимать, что отравился замороженной рыбой или морепродуктами. Может возникнуть недомогание, головные боли.

Какую рыбу нельзя покупать в магазине

Однако рыба может уже продаваться испорченной, на такой продукт часто делают скидки. Однако не стоит соблазняться сниженной ценой, потому что это опасно. Сидоренко объяснила, какую скумбрию ни в коем случае нельзя покупать, потому что это грозит отравлением.

Также она рассказала "Телеграфу", как супермаркеты обманывают покупателей вымышленными названиями рыбы. Что можно купить за немалые деньги под видом морского языка.

Теги:
#Продукты #Хранение #Риба #Елена Сидоренко