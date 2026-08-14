Украинец месяц питался только из "Сільпо" на 100 гривен в день. Что с ним стало

В августе 2026 года общий показатель прожиточного минимума в Украине составляет 3 209 гривен

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Украинец поделился результатами своего эксперимента – можно ли месяц питаться на 100 гривен в день, покупая продукты исключительно в супермаркете "Сільпо". Мужчина, ранее уже делавший подобные челенджи, показывал свои покупки, чеки и еду.

О результатах эксперимента он рассказал в соцсети Threads. По словам мужчины, за месяц на свое питание в "Сильпо" он потратил 2304,82 грн. Однако ему начислили кэшбек в виде балабонусов на 72,05 грн.

Таким образом ежедневно на еду с кофе и чаем украинец тратил 74,43 грн. Среди недостатков "Сильпо" он назвал высокие цены на овощи и фрукты, которые не всегда хорошего качества. Ситуация с другими продуктами – мясо, рыба, молочка, по словам мужчины, нормальная.

"Забыл о состоянии здоровья. Не голодаю, потери сил нет. Активность нормальная", — поделился он впечатлениями.

Мужчина каждый день показывал свои покупки и блюда. Неиспользованные средства и продукты он мог употреблять в последующие дни. После завершения 30-дневного эксперимента у него даже осталось немного продуктов.

Например, на 26 день эксперимента украинец потратил 95,85 грн. Он приготовил зеленый борщ, гречку, курицу в грибном соусе, салат из порея и яиц, ел сырник (испеченный в предыдущие дни) с йогуртом.

Как писал "Телеграф", ранее блогерша прожила месяц на прожиточный минимум. Она потратила на продукты 3140 грн в месяц и показала, чем она питалась.