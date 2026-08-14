"Бархатный" сентябрь и затяжное бабье лето: какой будет погода осенью в Украине

Черное море "подогреет" южные регионы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осень в Украине может начаться совсем не по-осеннему. Сентябрь обещает продолжить сухую и теплую погоду, которая установилась в конце лета.

Согласно свежим сезонным картам Copernicus Climate Change Service (C3S), в следующем месяце в регионе ожидается устойчивое влияние области повышенного давления. Это означает меньше активных циклонов, больше спокойной и сухой погоды и высокую вероятность продолжительных теплых дней.

Каким будет сентябрь

В среднем температура воздуха может оказаться на 1,5-2 °C выше климатической нормы. Резкого перехода от летней жары к холодной осени в начале сентября не ожидается.

Начало осени в Украине будет теплым

При этом осадков может быть меньше обычного. В первой половине месяца из-за слабой циклонной активности сохранится дефицит дождей. Это повышает риск засушливости почвы и пожаров, особенно в регионах, где в конце лета уже наблюдалась нехватка влаги.

Бабье лето может затянуться

Теплая погода, которую традиционно называют бабьим летом, в этом году может оказаться особенно продолжительной. По расчетам экспертов, комфортное тепло способно сохраняться практически до октября — без резких суточных перепадов температуры и быстрого наступления холодов. Однако это не означает, что вся осень будет сухой и солнечной: периоды тепла могут сменяться локальными дождями и грозами.

Черное море будет поддерживать тепло

Отдельную роль в погоде на юге Украины сыграет Черное море. За лето вода накопила большое количество тепла, и ее влияние будет ощущаться в прибрежных районах в течение осени. Высокие температуры поверхностного слоя воды фиксируются и спутниковыми наблюдениями проекта NASA POWER.

Черное море "согреет" Украину осенью

Теплое море работает как своеобразный природный обогреватель: оно медленно остывает и способно смягчать похолодания на побережье. Поэтому на юге осень может быть заметно мягче, чем в северных и центральных областях, а влияние теплой воды может сохраняться вплоть до конца осени. При этом ожидаются локальные ливни и грозы в сентябре и октябре.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Киеве будет достаточно теплым и преимущественно сухим. Ожидаются лишь незначительные колебания температуры.