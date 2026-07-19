Не просто украшение: зачем на сковородках делают красную точку посередине

Эта маленькая деталь на сковороде экономит время и помогает готовить

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Большинство людей каждый день пользуются сковородками, но даже не обращают внимания на одну маленькую деталь в центре. Красная точка, которую многие считают просто украшением, действительно может подсказать важный момент во время приготовления пищи.

По словам производителей, в некоторых моделях красная точка является специальным термоиндикатором. Как написали в Оk Diario, когда сковорода достигает нужной температуры, примерно 180 градусов, рисунок или цвет в центре может изменяться, сигнализируя, что можно добавлять пищу.

Сковорода от Tefal с красной точкой посередине. Фото: Rozetka

Это помогает избежать распространенных ошибок во время приготовления. Если продукты положить на холодную сковороду, они могут неравномерно прожариться или прилипнуть к поверхности. В то же время избыточный нагрев может повредить антипригарное покрытие и сократить срок службы посуды.

Однако такая функция не на всех сковородках. Некоторые изготовители используют собственные системы контроля температуры, а часть моделей вообще не имеет подобного индикатора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в старых квартирах ниша под кухонным окном.