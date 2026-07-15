Укр

Маленькая монета может раскрыть большую проблему: зачем ее оставляют в морозилке

Автор
Марина Бондаренко
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Этот простой трюк следует сделать перед поездкой
Этот простой трюк следует сделать перед поездкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Она может подсказать, было ли повторное замерзание продуктов

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Перед поездкой многие проверяют, закрыты ли окна, двери и выключены ли ненужные приборы. Но есть еще одна важная деталь, о которой часто забывают — состояние продуктов в морозильной камере.

Простой тест с монетой покажет, не было ли отключения электроэнергии и хранились ли продукты в морозилке при правильной температуре. Как это работает, объяснили в "lavanguardia".

Для проверки понадобятся только стакан, вода и монета. Сначала нужно налить воду в стакан и оставить ее в морозилке до полного замерзания. Когда образуется лед, сверху кладут монету и снова оставляют емкость в морозильной камере.

Как проверить, выключали ли свет, пока хозяева были в отпуске
Простой трюк с монетой в морозилке. Фото: сгенерированное ИИ

После возвращения из отпуска достаточно взглянуть на положение монеты. Если она осталась сверху на льду, вероятнее всего, температура в морозильнике оставалась стабильной.

Если же монета оказалась на дне стакана, это может означать, что лед полностью растаял из-за длительного отключения, а затем замерз повторно. Промежуточное положение монеты может свидетельствовать о кратковременном повышении температуры.

В случае сомнений следует внимательно проверить продукты, наиболее чувствительные к перепадам температуры — мясо, рыбу, морепродукты и молочные изделия. Такой простой тест не заменяет специальные приборы, но может помочь быстро оценить ситуацию по возвращении домой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему посудомойка стала хуже работать.

Теги:
#Монета #Техника #Морозилка #Отключения света