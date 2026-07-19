Не просто прикраса: навіщо на сковорідках роблять червону цятку посередині

Ця маленька деталь на сковорідці економить час і допомагає готувати

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Більшість людей щодня користуються сковорідками, але навіть не звертають уваги на одну маленьку деталь у центрі. Червона цятка, яку багато хто вважає просто прикрасою, насправді може підказати важливий момент під час приготування їжі.

За словами виробників, у деяких моделях червона цятка є спеціальним термоіндикатором. Як написали в Оk Diario, коли сковорідка досягає потрібної температури, приблизно 180 градусів, малюнок або колір у центрі може змінюватися, сигналізуючи, що можна додавати їжу.

Сковорідка від Tefal з червоною цяткою посередині. Фото: Rozetka

Це допомагає уникнути поширених помилок під час готування. Якщо покласти продукти на холодну сковорідку, вони можуть нерівномірно просмажитися або прилипнути до поверхні. Водночас надмірне нагрівання може пошкодити антипригарне покриття та скоротити термін служби посуду.

Однак така функція є не на всіх сковорідках. Деякі виробники використовують власні системи контролю температури, а частина моделей взагалі не має подібного індикатора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо у старих квартирах ніша під кухонним вікном.