Укр

Не просто шкафчик: зачем в старых квартирах ниша под кухонным окном

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Ниша под кухонным окном
Ниша под кухонным окном. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это место под окном называют "хрущевским холодильником"

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Почти в каждой квартире в домах 1950–70-х годов постройки под кухонным подоконником можно увидеть выемку глубиной 20-30 см, закрытую деревянными дверцами или уже давно заложенную кирпичом.

В народе за ней закрепилось название "хрущевский холодильник". Одни хозяева до сих пор держат там банки с закатками, другие столкнулись с тем, что зимой из этого места тянет холодом, а весной — сыростью. Разбираемся, зачем на самом деле проектировали эту нишу.

Самое популярное объяснение — экономия места. Кухни в панельных и кирпичных пятиэтажках были в среднем по 5-6 квадратных метров. И якобы отсек под окном делали для того, чтобы там можно было обустроить дополнительное место для хранения посуды и продуктов.

Для чего шкаф под окном в кухне
В нише хранят консервацию. Фото: Pinterest

Также есть версия, что нишу под окном оставляли для отопительного радиатора, чтобы теплый воздух от батареи поднимался вдоль стекла и не давал окну промерзать, а сам чулан появился уже потом, как побочный эффект этой конструкции.

Обе версии частично верны, но не объясняют главного. Строители делали в кирпичной кладке под окном полость, а ее заднюю, "уличную" стенку специально оставляли тонкой, а иногда и с небольшим вентиляционным отверстием наружу. За счет этого зимой внутри ниши держалась температура около +2…+5°C, а летом там было на несколько градусов прохладнее, чем в комнате.

Для чего шкаф под окном в кухне
Ниша под окном в кухне. Фото: remontuem.lviv.ua

Дело в том, что в 1950–60-е годы электрический холодильник в СССР был роскошью, которую могла позволить себе далеко не каждая семья. Именно эта ниша под окном и должна была заменять холодильник.

Современные хозяева квартир в домах старой постройки обычно выбирают утеплить и заложить нишу окончательно, либо облагородить ее под аккуратный шкаф-бар или место для специй, оставив функцию хранения.

Как переделать пространство под окном в кухне
Нишу можно превратить в аккуратный шкаф-бар. Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" объяснял, для чего в старых квартирах делали маленькое окошко между ванной и кухней.

Теги:
#Квартира #Кухня