Водителей киевских маршруток и троллейбусов хотят одеть в форму: что известно

Внешний вид работников иногда озадачивает пассажиров

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На официальном портале Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием ввести единую форму одежды и обязательные идентификационные бейджи для всех водителей общественного транспорта столицы. Речь идет как о коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях, так и о частных маршрутках.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию №14375, автором которой выступил Андрей Машков.

На сбор подписей еще есть время

Кто в майке, кто в сандалиях: в чем суть проблемы?

По словам автора обращения, несмотря на продолжающуюся войну, Киев остается центром страны, куда постоянно прибывают гости из других регионов и из-за границы. Все они активно пользуются городским транспортом, однако внешний вид некоторых водителей вызывает откровенное удивление.

Сегодня на одном и том же маршруте можно увидеть совершенно разный "дресс-код": от аккуратной одежды до пляжных майок, футболок и сандалий на босу ногу.

"Стыдно, когда на одном и том же маршруте водители одеваются как кому вздумается — кто в футболке, кто в майке, кто в сандалиях, кто в ботинках. Думаю, это нормально, когда в столице европейского государства водители коммунального и частного транспорта выглядят опрятно", — отмечает автор инициативы Андрей Машков.

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Что же предлагают изменить?

Автор петиции призывает столичные власти разработать четкие стандарты и внедрить следующие нововведения:

Единственная форма с учетом мнения горожан: разработать униформу, а окончательный дизайн определить путем открытого голосования в приложении "Киев Цифровой".

Цветовое разделение: сделать форму разной по цвету в зависимости от вида транспорта (отдельные цвета для трамваев, троллейбусов, коммунальных автобусов и частных маршруток).

Обязательные бейджи: обязать каждого водителя во время смены носить на униформе персональный бейдж с указанием фамилии, имени, отчества, фотографии и индивидуального номера.

По мнению активистов, это не только улучшит имидж столицы, но и повысит ответственность водителей в случае конфликтных ситуаций или нарушений правил перевозки пассажиров.

В Европе водители носят униформу

Как поддержать?

Сбор подписей под инициативой начался 10 июля 2026 года. К моменту публикации петиция собрала более 330 голосов. Для того чтобы документ официально рассмотрели депутаты Киевсовета и профильный департамент КГГА, он должен набрать 6 000 подписей. До конца голосования остается 50 дней.

Теперь поддержать петицию и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных обращений Киевского городского совета.

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