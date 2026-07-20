Укр

Водителей киевских маршруток и троллейбусов хотят одеть в форму: что известно

Автор
Юлия Закирова
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Автор
По мнению киевлян, так будет лучше
По мнению киевлян, так будет лучше. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Внешний вид работников иногда озадачивает пассажиров

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На официальном портале Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием ввести единую форму одежды и обязательные идентификационные бейджи для всех водителей общественного транспорта столицы. Речь идет как о коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях, так и о частных маршрутках.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию №14375, автором которой выступил Андрей Машков.

На сбор подписей еще есть время

Кто в майке, кто в сандалиях: в чем суть проблемы?

По словам автора обращения, несмотря на продолжающуюся войну, Киев остается центром страны, куда постоянно прибывают гости из других регионов и из-за границы. Все они активно пользуются городским транспортом, однако внешний вид некоторых водителей вызывает откровенное удивление.

Сегодня на одном и том же маршруте можно увидеть совершенно разный "дресс-код": от аккуратной одежды до пляжных майок, футболок и сандалий на босу ногу.

"Стыдно, когда на одном и том же маршруте водители одеваются как кому вздумается — кто в футболке, кто в майке, кто в сандалиях, кто в ботинках. Думаю, это нормально, когда в столице европейского государства водители коммунального и частного транспорта выглядят опрятно", — отмечает автор инициативы Андрей Машков.

Пока водители сами решают, в чем ходить на работу

Что же предлагают изменить?

Автор петиции призывает столичные власти разработать четкие стандарты и внедрить следующие нововведения:

  • Единственная форма с учетом мнения горожан: разработать униформу, а окончательный дизайн определить путем открытого голосования в приложении "Киев Цифровой".
  • Цветовое разделение: сделать форму разной по цвету в зависимости от вида транспорта (отдельные цвета для трамваев, троллейбусов, коммунальных автобусов и частных маршруток).
  • Обязательные бейджи: обязать каждого водителя во время смены носить на униформе персональный бейдж с указанием фамилии, имени, отчества, фотографии и индивидуального номера.

По мнению активистов, это не только улучшит имидж столицы, но и повысит ответственность водителей в случае конфликтных ситуаций или нарушений правил перевозки пассажиров.

В Европе водители носят униформу

Как поддержать?

Сбор подписей под инициативой начался 10 июля 2026 года. К моменту публикации петиция собрала более 330 голосов. Для того чтобы документ официально рассмотрели депутаты Киевсовета и профильный департамент КГГА, он должен набрать 6 000 подписей. До конца голосования остается 50 дней.

Теперь поддержать петицию и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных обращений Киевского городского совета.

Напомним, как ранее сообщал Телеграф, в Украине предложили отменить комендантский час, но не везде: где именно.

Теги:
#Форма #Петиция #Водитель маршрутки #Громадський транспорт