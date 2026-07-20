Водіїв київських маршруток і тролейбусів хочуть одягнути у форму: що відомо

Зовнішній вигляд працівників часом спантеличує пасажирів

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На офіційному порталі Київської міської ради зареєстрували петицію з вимогою запровадити єдину форму одягу та обов’язкові ідентифікаційні бейджи для всіх водіїв громадського транспорту столиці. Мова йде як про комунальні автобуси, тролейбуси й трамваї, так і про приватні маршрутки.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на петицію №14375, автором якої виступив Андрій Машков.

На збір підписів ще є час

Хто в майці, хто в сандалях: у чому суть проблеми?

За словами автора звернення, попри триваючу війну, Київ залишається головним центром країни, куди постійно прибувають гості з інших регіонів та з-за кордону. Усі вони активно користуються міським транспортом, проте зовнішній вигляд деяких керманичів викликає відверте здивування.

Сьогодні на одному й тому ж маршруті можна побачити абсолютно різний "дрес-код": від охайного одягу до пляжних майок, футболок та сандалів на босу ногу.

"Соромно, коли на одному й тому ж маршруті водії одягаються як кому заманеться — хто в футболці, хто в майці, хто в сандалях, хто в черевиках. Думаю, це нормально, коли в столиці європейської держави водії комунального та приватного транспорту виглядають охайно", — наголошує автор ініціативи Андрій Машков.

Наразі водії самі вирішують, в чому ходити на роботу

Що саме пропонують змінити?

Автор петиції закликає столичну владу розробити чіткі стандарти та впровадити наступні нововведення:

Єдина форма з урахуванням думки містян: розробити уніформу, а остаточний дизайн визначити шляхом відкритого голосування в додатку "Київ Цифровий".

Кольорове розділення: зробити форму різною за кольором залежно від виду транспорту (окремі кольори для трамваїв, тролейбусів, комунальних автобусів та приватних маршруток).

Обов'язкові бейджи: зобов'язати кожного водія під час зміни носити на уніформі персональний бейдж із зазначенням прізвища, імені, по батькові, фотографії та індивідуального номера.

На думку активістів, це не лише покращить імідж столиці, а й підвищить відповідальність водіїв у разі виникнення конфліктних ситуацій чи порушень правил перевезення пасажирів.

В Європі водії носять уніформу

Як підтримати?

Збір підписів під ініціативою розпочався 10 липня 2026 року. На момент публікації петиція зібрала понад 330 голосів. Для того, щоб документ офіційно розглянули депутати Київради та профільний департамент КМДА, він має набрати 6 000 підписів. До кінця голосування залишається 50 днів.

Зараз підтримати петицію та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних звернень Київської міської ради.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні запропонували скасувати комендантську годину, але не скрізь: де саме.