В Украине предложили отменить комендантский час, но не везде: где именно

Сейчас под документом еще очень мало подписей

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Комендантский час остается одним из ключевых мер безопасности в Украине, но теперь его предлагают пересмотреть. Новая петиция призывает изменить правила для регионов, где ситуация позволяет вернуть больше свободы для бизнеса, событий и передвижения людей.

В петиции на сайте Кабинета Министров Украины отмечается, что комендантский час усложняет работу бизнеса в вечернее и ночное время, ограничивает проведение культурных событий и может негативно влиять на развитие туризма. Также автор обращает внимание, что ограничения передвижения отражаются в повседневной жизни людей.

Соответствующий документ на сайте КМУ. Фото: Электронные петиции

Автор Роман Белоус предлагает отменить или сократить продолжительность комендантского часа там, где это не создает угрозы для населения. По его мнению, такое решение может способствовать восстановлению экономики, появлению новых рабочих мест и возвращению более активной жизни в городах.

В то же время отмечается, что ограничения должны оставаться в регионах, где они необходимы из-за ситуации с безопасностью.

Сбор подписей под петицией продлится ещё 56 дней, однако на данный момент её поддержали лишь 29 человек из необходимых 25 тысяч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие нужно иметь с собой документы в комендантский час.