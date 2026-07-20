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Эти помидоры считают самыми вкусными в мире: в чем их секрет и где они растут

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Их уникальный вкус создан с помощью вулканической почвы Новость обновлена 20 июля 2026, 12:03
Их уникальный вкус создан с помощью вулканической почвы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Они растут без дождей, но стоят недешево

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На греческом острове Санторини выращивают помидоры, которые считаются одними из самых дорогих в Европе. Они растут в сложных условиях почти без дождей, но это делает их вкус особенным.

Секрет таких свойств — в вулканической почве острова. Из-за недостатка влаги эти помидоры получили название "безводные": растения используют воду, испаряющуюся из почвы и с морского побережья. В результате плоды получаются менее водянистыми, но с более насыщенным вкусом, как написали в "webcafe".

Этот сорт начали выращивать еще в XIX веке. По одной из версий, первыми его посадили монахи-капуцины, а затем выращивание стало частью местной традиции.

На острове Санторини растут самые вкусные помидоры Европы
Самые вкусные помидоры Европы. Фото: "webcafe"

Однако такие помидоры имеют свои особенности. Они дают значительно меньший урожай, чем обычные сорта, а из-за нежной структуры плохо переносят транспортировку. Именно поэтому лучше всего попробовать их прямо на острове.

Цена на санторинские помидоры значительно выше обычных — от 5 до 8 евро за килограмм.

Местные жители считают этот сорт частью культурного наследия острова. Из таких помидоров готовят традиционные блюда – салаты, пасту, сушеные томаты, а также популярные томатные фрикадельки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если помидоры гниют на ветках.

Теги:
#Помидоры #Вкусно #Выращивание