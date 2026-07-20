Эти помидоры считают самыми вкусными в мире: в чем их секрет и где они растут
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Они растут без дождей, но стоят недешево
На греческом острове Санторини выращивают помидоры, которые считаются одними из самых дорогих в Европе. Они растут в сложных условиях почти без дождей, но это делает их вкус особенным.
Секрет таких свойств — в вулканической почве острова. Из-за недостатка влаги эти помидоры получили название "безводные": растения используют воду, испаряющуюся из почвы и с морского побережья. В результате плоды получаются менее водянистыми, но с более насыщенным вкусом, как написали в "webcafe".
Этот сорт начали выращивать еще в XIX веке. По одной из версий, первыми его посадили монахи-капуцины, а затем выращивание стало частью местной традиции.
Однако такие помидоры имеют свои особенности. Они дают значительно меньший урожай, чем обычные сорта, а из-за нежной структуры плохо переносят транспортировку. Именно поэтому лучше всего попробовать их прямо на острове.
Цена на санторинские помидоры значительно выше обычных — от 5 до 8 евро за килограмм.
Местные жители считают этот сорт частью культурного наследия острова. Из таких помидоров готовят традиционные блюда – салаты, пасту, сушеные томаты, а также популярные томатные фрикадельки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если помидоры гниют на ветках.