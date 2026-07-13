Ошибка при поливе томатов, которая может погубить ваши растения

Трещины в помидорах, вершинная гниль, водянистый вкус — все это может быть из-за неправильного орошения томатов

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Если вы новичок в выращивании томатов, то можете сомневаться, сколько именно воды им нужно. Если влаги не хватает, растения перестанут плодоносить, или помидоры вырастут слишком маленькими. Если же воды избыточно много или кусты поливают нерегулярно, вы рискуете получить водянистые плоды, трещины на кожуре, сухие пятна, вершинную гниль и другие проблемы.

Как определить, что пора поливать томаты?

Лучший способ — проверить почву руками. Если верхний слой земли глубиной около 2–3 сантиметров сухой и рассыпчатый, помидоры нуждаются в воде.

Как правильно поливать помидоры?

Главная цель — поддерживать постоянную влажность почвы. Если земля слишком долго остается сухой, а затем получает обильный полив, на коже плодов появляются сухие пятна, которые затем трескаются по мере роста томатов, а поврежденная кожура приводит к гниению.

Однако — и это важно — по возможности избегайте попадания воды на листья и стебли . Влажная зелень — идеальная среда для развития грибковых заболеваний.

Поэтому лучший способ — направлять струю ближе к земле, прямо в почву у основания растения. Поливайте обильно, чтобы влага проникла к корням, и делайте это регулярно. Оптимальное время для процедуры — раннее утро: если вода случайно попадет на листья, она быстро высохнет на солнце, что поможет предотвратить болезни.

Система капельного орошения также отлично справляется с поддержанием постоянной влажности почвы. И обязательно добавьте слой мульчи вокруг кустов — она защитит культуру от болезней и остановит быстрое испарение воды.

Что еще нужно учитывать при поливе:

Тип почвы: если земля песчаная и склонна к пересыханию, томатам потребуется более частый полив (а также, возможно, дополнительные удобрения).

если земля песчаная и склонна к пересыханию, томатам потребуется более частый полив (а также, возможно, дополнительные удобрения). Плотный грунт: если почва илистая или глинистая, она хорошо удерживает влагу, поэтому такие растения можно поливать немного реже.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выращивать помидоры, чтобы их надо было поливать всего раз за все лето.