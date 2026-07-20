Ці помідори вважають найсмачнішими у світі: у чому їхній секрет і де вони ростуть

Вони ростуть без дощів, але коштують недешево

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На грецькому острові Санторіні вирощують помідори, які вважають одними з найдорожчих у Європі. Вони ростуть у складних умовах майже без дощів, але саме це робить їх смак особливим.

Секрет таких властивостей — у вулканічному ґрунті острова. Через нестачу вологи ці помідори отримали назву "безводні": рослини використовують воду, яка випаровується з ґрунту та морського узбережжя. У результаті плоди виходять менш водянистими, але більш концентрованими на смак, як написали в "webcafe".

Цей сорт почали вирощувати ще у XIX столітті. За однією з версій, першими його посадили монахи-капуцини, а згодом вирощування стало частиною місцевої традиції.

Найсмачніші помідори Європи. Фото: "webcafe"

Однак такі помідори мають і свої особливості. Вони дають значно менший урожай, ніж звичайні сорти, а через ніжну структуру погано переносять транспортування. Саме тому найкраще скуштувати їх безпосередньо на острові.

Ціна на санторінські помідори значно вища за звичайні — від 5 до 8 євро за кілограм.

Місцеві жителі вважають цей сорт частиною культурної спадщини острова. З таких помідорів готують традиційні страви — салати, пасту, сушені томати, а також популярні томатні фрикадельки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо помідори гниють на гілках.