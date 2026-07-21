Включать кондиционер не придется: попробуйте испанский метод охлаждения квартиры

Этот способ активно используется в Европе

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Внешние роллеты, десятилетиями являвшиеся привычной частью испанских домов, сегодня становятся все более популярными в других странах Европы из-за рекордной жары.

Подробнее об этом рассказало издание Diez Minutos.

В Испании роллеты уже многие десятилетия являются неотъемлемой частью жилых домов. Они помогали поддерживать комфортную температуру задолго до того, как кондиционеры стали массовым явлением.

Главное преимущество наружных роллетов состоит в том, что они блокируют солнечные лучи еще до того, как те попадают на стекло. Благодаря этому значительная часть тепла не проникает внутрь помещения, а комнаты нагреваются гораздо медленнее.

Именно этим роллеты отличаются от обычных штор или внутренних жалюзи. Если солнечные лучи уже прошли через окно, часть тепла остается внутри дома. Внешняя защита работает более эффективно, ведь останавливает нагрев еще до контакта со стеклом.

Испанцы давно знают о преимуществах этого метода

В Германии, Великобритании, Нидерландах и Бельгии такие конструкции долгое время почти не использовались. Из-за более мягкого климата они считались лишними, а иногда даже ассоциировались с устаревшей архитектурой.

Однако в последние годы ситуация резко изменилась. Волны жары, регулярно накрывающие Европу, заставляют владельцев домов искать способы охлаждения жилья без постоянной работы кондиционеров. На этом фоне внешние роллеты начали быстро набирать популярность как доступное и энергоэффективное решение.

Специалисты отмечают, что такой способ защиты помогает не только сделать дом более комфортным, но и уменьшить расходы на электроэнергию. Меньший нагрев помещения означает реже использование кондиционера, а соответственно — более низкие счета.

Напомним, ранее "Телеграф" давал три совета, которые помогут легче пережить жару: вентилятор будет охлаждать лучше.