Вентилятор будет охлаждать лучше: три совета, которые помогут легче пережить жару

Вентилятор будет работать по-другому

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Вентилятор может работать гораздо эффективнее, если использовать его правильно. Несколько простых хитростей помогут сделать воздух в комнате более прохладным.

С этими советами можно даже немного снизить температуру без кондиционера. О них написали в Оk Diario.

Один из самых распространенных способов – слегка увлажнить воздух рядом с вентилятором. Для этого можно распылить немного воды в комнате или повесить сзади вентилятора влажное полотенце, не допуская его контакта с лопастями или электрическими элементами. Во время испарения вода поглощает часть тепла, а вентилятор разносит более холодный воздух по комнате.

Как повысить эффективность кондиционера. Фото: waynepricehvac

Еще один совет — ночью поставить вентилятор у открытого окна так, чтобы он затягивал более холодный воздух с улицы. Это помогает быстрее избавиться от горячего воздуха, который накопился за день.

В сети также популярен способ и с миской льда и крупной соли. Емкость ставят перед вентилятором, а соль сдерживает таяние льда, благодаря чему он дольше поглощает тепло из окружающей среды. Для лучшего эффекта советуют использовать металлическую миску и большие кубики льда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладиться в жару без кондиционера — секрет прохлады от африканцев.