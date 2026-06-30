Жара не проникнет в дом: французы закрывают окна специальным, но дешевым материалом

Этот метод снижает температуру на 7 °C

При сильной жаре существуют необычные, но эффективные способы уменьшения перегрева жилья. Один из этих способов помогает понизить температуру в помещении без кондиционеров.

Как написали "los andes 142", французы закрывают окна специальными термоодеялами. Это не декоративный тренд, а вынужденная мера.

Принцип прост: световозвращающий материал блокирует солнечные лучи еще до того, как они проходят сквозь стекло. Благодаря этому в помещениях удается снизить температуру примерно на 5-7 градусов. В то же время, такие "экраны" делают комнаты почти темными, но многие жители соглашаются на этот компромисс ради прохлады.

Термоодеяло. Фото: alleo

Эта практика стала частью так называемой "системы D" — подхода, когда люди используют доступные подручные средства для решения бытовых проблем. Подобные методы применяются даже в некоторых медицинских учреждениях, где отсутствуют кондиционеры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о необычном способе борьбы с жарой, который пришел из Индии, где для охлаждения помещений используют глиняные горшки.