Вмикати кондиціонер не доведеться: спробуйте іспанський метод охолодити квартиру

Цей спосіб активно використовується в Європі

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Зовнішні ролети, які десятиліттями були звичною частиною іспанських будинків, сьогодні стають дедалі популярнішими в інших країнах Європи через рекордну спеку.

Докладніше про це розповіло видання Diez Minutos.

В Іспанії ролети вже багато десятиліть є невід'ємною частиною житлових будинків. Вони допомагали підтримувати комфортну температуру ще задовго до того, як кондиціонери стали масовим явищем.

Головна перевага зовнішніх ролетів полягає в тому, що вони блокують сонячні промені ще до того, як ті потрапляють на скло. Завдяки цьому значна частина тепла не проникає всередину приміщення, а кімнати нагріваються набагато повільніше.

Саме цим ролети відрізняються від звичайних штор чи внутрішніх жалюзі. Якщо сонячне проміння вже пройшло крізь вікно, частина тепла залишається всередині будинку. Зовнішній захист працює ефективніше, адже зупиняє нагрівання ще до контакту зі склом.

Іспанці давно знають про переваги цього методу

У Німеччині, Великій Британії, Нідерландах та Бельгії такі конструкції тривалий час майже не використовувалися. Через м'якший клімат вони вважалися зайвими, а подекуди навіть асоціювалися із застарілою архітектурою.

Проте останніми роками ситуація різко змінилася. Хвилі спеки, які регулярно накривають Європу, змушують власників будинків шукати способи охолодження житла без постійної роботи кондиціонерів. На цьому тлі зовнішні ролети почали швидко набирати популярності як доступне та енергоефективне рішення.

Фахівці зазначають, що такий спосіб захисту допомагає не лише зробити оселю комфортнішою, а й зменшити витрати на електроенергію. Менше нагрівання приміщення означає рідше використання кондиціонера, а відповідно — нижчі рахунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав три поради, які допоможуть легше пережити спеку: вентилятор охолоджуватиме краще.