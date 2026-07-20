Все выливают ее в раковину и совершают ошибку: воду после варки картофеля можно применить с пользой

Вода после варки картофеля пригодится для приготовления других блюд

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Вода, в которой варили картофель, обычно сразу выливается в канализацию. Но на самом деле она не бесполезна. Картофельный отвар может быть использован для приготовления других блюд.

Рассказываем, как можно с пользой применить воду, в которой варился картофель.

Почему вода после варки картофеля так ценна

Во время варки картофель отдает в воду часть своих полезных веществ: витамины группы В, витамин С, витамин А, а также калий, кальций и магний, отмечает Dran.sita.sk.

Кроме того, в отваре остается крахмал с картофеля. Именно из-за него вода становится слегка мутной и густой. В результате получается не пустая жидкость, а концентрат питательных веществ.

Как использовать картофельный отвар

Для загущения блюд. Благодаря крахмалу отвар можно использовать вместо муки или сливок для загущения супов и соусов. Заодно он добавит блюду мягкий вкус.

Благодаря крахмалу отвар можно использовать вместо муки или сливок для загущения супов и соусов. Заодно он добавит блюду мягкий вкус. Для пышного теста. Если заменить обычную воду в рецепте хлеба, пиццы или выпечки картофельным отваром, тесто получится более эластичным и воздушным.

Варка картофеля. Фото: Pinterest

Для нежного пюре. Добавьте отвар вместо воды или молока при приготовлении картофельного пюре, и его вкус станет насыщеннее, а консистенция кремовой.

Добавьте отвар вместо воды или молока при приготовлении картофельного пюре, и его вкус станет насыщеннее, а консистенция кремовой. Для замачивания бобовых. Фасоль, нут или горох, замоченные в картофельном отваре перед варкой, сохраняют больше питательных веществ и быстрее становятся мягкими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем полить отварной картофель, чтобы улучшить его вкус.