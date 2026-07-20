Усі виливають її в раковину і припустилися помилки: воду після варіння картоплі можна застосувати з користю
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Вода після варіння картоплі стане в пригоді для приготування інших страв
Вода, в якій варилася картопля, зазвичай одразу виливається в каналізацію. Але насправді вона не марна. Картопляний відвар може бути використаний для приготування інших страв.
Розповідаємо, як можна з користю застосувати воду, в якій варилася картопля.
Чому вода після варіння картоплі така цінна
Під час варіння картопля віддає у воду частину своїх корисних речовин: вітаміни групи B, вітамін C, вітамін A, а також калій, кальцій і магній, зазначає Dran.sita.sk.
Крім того, у відварі залишається крохмаль із картоплі. Саме через нього вода стає злегка каламутною і густою. У результаті отримуємо не порожню рідину, а концентрат поживних речовин.
Як використовувати картопляний відвар
- Для загустіння страв. Завдяки крохмалю відвар можна використовувати замість борошна або вершків для загустіння супів і соусів. Заодно він додасть страві м'якого смаку.
- Для пухкого тіста. Якщо замінити звичайну воду в рецепті хліба, піци чи випічки картопляним відваром, тісто вийде більш еластичним і повітряним.
- Для ніжного пюре. Додайте відвар замість води або молока під час приготування картопляного пюре, і його смак стане насиченішим, а консистенція — кремовою.
- Для замочування бобових. Квасоля, нут або горох, замочені в картопляному відварі перед варінням, зберігають більше поживних речовин і швидше стають м'якими.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим полити відварену картоплю, щоб покращити її смак.