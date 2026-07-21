Бутылка в бачке и насадка за 50 грн: 3 копеечных трюка, которые урежут новую платежку за воду вдвое

Простые устройства и бытовые уловки помогают значительно сократить потребление воды без дорогостоящего ремонта

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После очередного повышения тарифов многие украинцы ищут способы платить меньше за коммунальные услуги. Сэкономить на водоснабжении можно даже без замены сантехники или дорогостоящего ремонта – достаточно нескольких недорогих устройств и простых бытовых уловок.

Подробнее о них расскажет "Телеграф".

Больше всего воды в квартире расходуется через краны и сливной бачок унитаза. Поэтому даже небольшие изменения могут дать заметный результат уже в следующей платежке.

Первый способ – установить аэратор на смеситель.

Это небольшая насадка, которая стоит от 50 до 150 гривен. Она смешивает воду с воздухом, благодаря чему струя кажется такой же мощной, хотя фактический расход становится значительно меньше.

По оценкам производителей и специалистов по сантехнике, аэраторы могут сократить потребление воды примерно на 40–50% в зависимости от модели и давления водопровода. Особенно это заметно во время мытья рук, посуды или овощей, когда большой поток действительно не нужен.

Второй способ – бутылка в бачке унитаза

Если внутрь бачка унитаза поместить плотно закрытую пластиковую бутылку, наполненную водой или песком, она займет часть объема резервуара. В результате при каждом смыве будет расходоваться меньше воды.

Капля гривну бережет

Например, бутылка объемом 1–1,5 литра позволяет снизить количество воды на каждый слив примерно на литр. Если в семье несколько человек, в месяц экономия может составить десятки или даже сотни литров. Важно лишь убедиться, что бутылка не мешает работе механизма бачка.

Третий способ – режим частичного слива

На современных моделях установлены две кнопки: одна для малого объема воды, другая – для полного. Если двойного слива нет, иногда его можно настроить регулировкой поплавка или установкой недорогого механизма вместо старого.

Кроме этого, следует регулярно проверять сантехнику на скрытые протечки. Кран постоянно капающий или неисправный бачок могут незаметно "накрутить" сотни литров воды в месяц, а вместе с ними — и лишние гривны в платежке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о 3 способах уменьшить расходы на транспорт.