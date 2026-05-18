Не только проездные. Как сэкономить на новых тарифах на проезд в Киеве
Цена вырастет больше, чем в три раза
В Киеве летом значительно вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Однако есть тарифы и предложения, которые помогут сэкономить.
Как отметили в КГГА, новые тарифы заработают уже с 15 июля. То есть, к этому времени проезд будет стоить по 8 грн в троллейбусах, метро и т.д.
Как сэкономить на проезде
Основным и рабочим способом является покупка проездного или нескольких билетов сразу. Это позволяет экономить как на одной поездке, фактически она на несколько гривен дешевле, так и в общем.
В Киеве тариф поднимают до 30 грн, хотя до этого он составлял 8 грн. То есть цена подскочит почти в три раза.
Новая цена на проездные и несколько билетов
Месячный проездной на все виды транспорта без ограничения количества поездок будет стоить:
- обычный — 4 875 грн,
- студентам — 2 437,50 грн,
- учащимся — 1 218,75 грн.
Проездные с фиксированным количеством поездок:
- 46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),
- 62 — 1 463 грн (731,50 грн),
- 92 — 2 156 грн (1 078 грн),
- 124 — 2 888 грн (1 444 грн).
Почасовые билеты с неограниченным количеством поездок: 24 часа — 375 грн, 48 часов — 563 грн, 72 часа — 750 грн.
Покупка нескольких билетов:
- 1-9 поездок — 30 грн,
- 10-19 — 28,90 грн,
- 20-29 — 27,80 грн,
- 30-39 — 26,60 грн,
- 40-49 — 25,50 грн,
- 50 поездок — 25,00 грн.
В постановлении отметили, что срок действия купленных по старой цене проездных билетов будет до 14 сентября. То есть можно купить билеты 14 июля еще по старым ценам, и месяц ездить за минимальную стоимость.
