Не только проездные. Как сэкономить на новых тарифах на проезд в Киеве

Цена вырастет больше, чем в три раза

В Киеве летом значительно вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Однако есть тарифы и предложения, которые помогут сэкономить.

Как отметили в КГГА, новые тарифы заработают уже с 15 июля. То есть, к этому времени проезд будет стоить по 8 грн в троллейбусах, метро и т.д.

Как сэкономить на проезде

Основным и рабочим способом является покупка проездного или нескольких билетов сразу. Это позволяет экономить как на одной поездке, фактически она на несколько гривен дешевле, так и в общем.

В Киеве тариф поднимают до 30 грн, хотя до этого он составлял 8 грн. То есть цена подскочит почти в три раза.

Новая цена на проездные и несколько билетов

Месячный проездной на все виды транспорта без ограничения количества поездок будет стоить:

обычный — 4 875 грн,

студентам — 2 437,50 грн,

учащимся — 1 218,75 грн.

Проездные с фиксированным количеством поездок:

46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),

62 — 1 463 грн (731,50 грн),

92 — 2 156 грн (1 078 грн),

124 — 2 888 грн (1 444 грн).

Почасовые билеты с неограниченным количеством поездок: 24 часа — 375 грн, 48 часов — 563 грн, 72 часа — 750 грн.

Новые тарифы на проезд в Киеве

Покупка нескольких билетов:

1-9 поездок — 30 грн,

10-19 — 28,90 грн,

20-29 — 27,80 грн,

30-39 — 26,60 грн,

40-49 — 25,50 грн,

50 поездок — 25,00 грн.

Проезд в Киеве – как сэкономить

В постановлении отметили, что срок действия купленных по старой цене проездных билетов будет до 14 сентября. То есть можно купить билеты 14 июля еще по старым ценам, и месяц ездить за минимальную стоимость.

