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Родившиеся в СССР имеют одну привычку, которая сегодня помогает молодежи экономить тысячи гривен

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Умение зашить или перешить вещь было базовым для многих Новость обновлена 17 июля 2026, 09:57
Умение зашить или перешить вещь было базовым для многих. Фото Коллаж "Телеграфа"

То, что когда-то было вынужденной необходимостью, сейчас считают рациональным подходом к потреблению

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Не только высокая финансовая осторожность характеризует многих людей, рожденных в Советском союзе. Еще одна отличительная черта — ремонтировать вещи, вместо покупки новых. Эта привычка в современном мире помогает не только сэкономить, но и бережно относиться к экологии, не создавая излишнего мусора.

Привычка штопать старые носки, перешивать одежду и чинить технику, вместо того, чтобы приобрести новую — характерная черта СССР, возникшая не из-за желания сэкономить, а из-за отсутствия новых товаров. Дефицит был тотальным, так что проще было прошить и заклеить пару обуви, чем найти хорошую новую.

Социологи даже называют СССР "обществом ремонта", где умение дать вещам вторую жизнь было необходимым условием повседневной жизни. Также часто товары были настолько посредственными и неудобными, что люди должны были самостоятельно их доводить до идеала.

Однако сейчас, во время быстрого потребления, эта рациональная привычка может помочь накапливать средства и помогает уменьшить количество отходов. Замена "змейки" может сэкономить несколько тысяч гривен на новых сапогах или зимней куртке, а это немалая экономия для семейного бюджета. Ремонт элементов техники позволяет им пользоваться еще несколько лет.

Однако есть и отрицательная сторона привычки. Иногда ремонт становится нецелесообразным, например, когда его стоимость почти становится одинаковой с ценой нового изделия, или вещь уже нельзя использовать из-за рисков безопасности. Тогда привычка все ремонтировать может стать опасной или не приносить реальную пользу. Среди примеров — искрящаяся и оплавившаяся розетка. Ее лучше заменить.

В последние годы в Европе и США активно развивается движение Right to Repair, призывающее производителей делать технику более пригодной для ремонта. Его поддерживают экологические организации и часть правительств, поскольку ремонт позволяет сократить количество отходов, выбросы и расходы потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть людей, рожденных в СССР, не знают своей настоящей даты рождения. Все потому, что был план количества младенцев.

Теги:
#Вещи #Ремонт #СССР